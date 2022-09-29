Тульская прокуратура выявила нарушения в ремонте дороги на улице Металлургов
Фото: Архив "КП"
Прокуратура Тулы при участии сотрудников Госавтоинспекции на основании публикаций в СМИ о недостатках при ремонте автомобильной дороги по улице Металлургов провела проверку, которая установила, что нарушения есть.
Работы по ремонту этой дороги были приняты в октябре 2021 года, при этом, в нарушение требований на ней:
- отсутствовали дорожные знаки, разметка, пешеходные ограждения,
- была занижена решетка дождеприёмника,
- дорога заросла деревьями и кустарником, мешающими обзору.
Для устранения нарушений прокурор города внёс главе администрации представление, направил в суд исковое заявление, и суд обязал администрацию до 18 февраля 2023 года устранить занижение решетки дождеприёмника относительно проезжей части, обеспечить видимость дорожного знака, нанести горизонтальную разметку, установить пешеходные ограждения в случае согласования границ охранной зоны.
Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.