Тульская прокуратура выявила нарушения в ремонте дороги на улице Металлургов Фото: Архив "КП"

Прокуратура Тулы при участии сотрудников Госавтоинспекции на основании публикаций в СМИ о недостатках при ремонте автомобильной дороги по улице Металлургов провела проверку, которая установила, что нарушения есть.

Работы по ремонту этой дороги были приняты в октябре 2021 года, при этом, в нарушение требований на ней:

- отсутствовали дорожные знаки, разметка, пешеходные ограждения,

- была занижена решетка дождеприёмника,

- дорога заросла деревьями и кустарником, мешающими обзору.

Для устранения нарушений прокурор города внёс главе администрации представление, направил в суд исковое заявление, и суд обязал администрацию до 18 февраля 2023 года устранить занижение решетки дождеприёмника относительно проезжей части, обеспечить видимость дорожного знака, нанести горизонтальную разметку, установить пешеходные ограждения в случае согласования границ охранной зоны.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.