В Туле начнет работу дополнительный номер горячей линии по отоплению Фото: Архив "КП"

С 1 октября в Единой дежурно-диспетчерской службе начнет работать дополнительный телефон горячей линии: 8 (967) 431-19-57.На него туляки могут обращаться с вопросами по отоплению, если обращения в управляющую компанию, обслуживающую дом, не дали результата.

Также в случае бездействия УК можно звонить на горячую линию администрации Тулы.

Телефоны горячих линий администрации работают ежедневно с 9.00 до 18.00:

Центральный округ - 8(920) 750-55-71

Пролетарский округ - 8(920) 744-10-22

Привокзальный округ - 8(4872) 24-71-74

Зареченский округ - 8(4872) 47-16-68

Советский округ - 8(920) 759-19-80

Управление по городскому хозяйству - 8(910) 150-82-93

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы работают круглосуточно:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).