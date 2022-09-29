«Ростелеком» передал городским и школьным библиотекам книги о правилах безопасного поведения в интернете

Занятия, приуроченные ко Дню интернета в России, прошли в разных форматах: лекции для школьников, беседы с преподавателями-участниками кибердружин. После лекций на тему кибербезопасности сотрудники компании торжественно передали тираж книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» в городские и школьные библиотеки по всей стране. Библиотеки также получили ссылку для скачивания книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

В книге по кибербезопасности подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, и много другой полезной информации по защите от киберпреступлений. Издание, рассчитанное на массового читателя, в том числе на школьников, подготовлено при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

«Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, так же, как в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу, достаточно знать базовые правила безопасного поведения», — отметил генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

В Центральном федеральном округе в акции принимают участие 16 регионов. «Ростелеком» передает книги — бумажные экземпляры и в электронном виде — в областные, городские и школьные библиотеки, а также в организации дополнительного образования по направлению IT. Так, например, в Туле провайдер передал печатное издание книги детской областной библиотеке, где в преддверии Дня интернета в России для пятиклассиков специалисты компании провели урок по безопасному поведению в Сети. Кроме того, книги переданы в Тульскую областную научную библиотеку, в Компьютерную Академию "Рубикон", а также в центры образования и районные библиотеки.

«Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия «Цифровая этика детства», созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, который помогает создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве. С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».