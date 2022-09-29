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Происшествия29 сентября 2022 12:38

В Туле 70-летний автомобилист сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

Ребенку оказали медицинскую помощь на месте происшествия
Источник:kp.ru
В Туле 70-летний автомобилист сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Туле 70-летний автомобилист сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

Фото: материалы пресс-служб

28 сентября в 14:00 на улице Вильямса в Туле произошло ДТП с участием подростка.

По предварительной информации, 70-летний мужчина на автомобиле MITSUBISHI GALANT, сбил 12-летнего мальчика, который нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал пешеход, после оказания медицинской помощи отпущен.