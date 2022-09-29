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Общество29 сентября 2022 10:43

Задымившийся трамвай в Туле: причиной инцидента стало срабатывание тормозного механизма

Такой результат показала проверка, проведенная сотрудниками «Тулгорэлектротранса»
Источник:kp.ru
Задымившийся трамвай в Туле: причиной инцидента стало срабатывание тормозного механизма

Задымившийся трамвай в Туле: причиной инцидента стало срабатывание тормозного механизма

Фото: соцсети

Стала известна причина задымления трамвая №3 накануне, 28 сентября. Напомним, на улице Советской во время движения трамвая пассажиры заметили, что вагон дымится и потребовали от водителя остановиться и высадить их, что и было сделано напротив здания цирка. Видео происшествия было опубликовано в социальных сетях.

В пресс-службе компании «Тулгорэлектротранс» сообщили, что дым проник в салон из-за срабатывания тормозного механизма. Но угрозы жизни и здоровью пассажиров не было:

«По данной ситуации проведена служебная проверка. При следовании по ул. Советской у трамвайного вагона, следовавшего по маршруту № 3, в момент эксплуатации произошло срабатывание тормозного механизма. По этой причине возникло задымление салона трамвая.

Водитель, убедившись, что возгорание не произошло, продолжил движение, не высадил пассажиров, и тем самым нарушил должностную инструкцию. По итогам проверки к водителю применят меры дисциплинарного воздействия».