В Туле охотничья собака покусала двухлетнего ребенка: мать отсудила у хозяев животного 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Туле завершилось рассмотрение судом иска местной жительницы к владельцам охотничьей собаки породы 2джек-рассел-терьер".

Ка установил суд, в марте 2022 года владельцы охотничьей собаки выгуливали его в парке без намордника и поводка. Такая беспечность кончилась тем, что пес укусил гулявшего здесь же 2-летнего ребенка за руку. Мать ребенка попыталась поговорить с хозяевами животного, однако те не пошли на контакт и спешно покинули парк. Тогда пришлось обращаться в полицию, где владельцев терьера нашли.

Центральный районный суд признал хозяев виновными в происшествии и обязал их выплатить женщине моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей.