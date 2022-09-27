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Общество27 сентября 2022 13:03

На 28 сентября в Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за дождя

Ожидается, что местами в Тульской области выпадет до 9,5 мм осадков
Источник:kp.ru
На 28 сентября в Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за дождя

На 28 сентября в Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за дождя

Фото: Архив "КП"

На 28 сентября в Тульской области снова объявлено метеопредупреждение из-за сильного дождя, который ожидается в ночное время, согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Гидрометцентра России в регионе также установлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя. Ожидается, что местами в Тульской области выпадет до 9,5 мм осадков.

Карта предупреждений Гидрометцентра России

Карта предупреждений Гидрометцентра России