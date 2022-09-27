От выставки животных до члена Евроазиатской ассоциации зоопарков: Тульскому экзотариуму исполнилось 34 года Фото: материалы пресс-служб

35 лет назад, 27 сентября 1987 года, во время празднования первого Дня города в Туле появился «Мини–зоопарк», являвшийся хозрасчетным отделом Комсомольского парка культуры и отдыха. Его открытию предшествовала эпопея с организацией выставки в Доме природы на проспекте Ленина. Для того чтобы попасть на эту выставку, люди стояли в очереди по 6-7 часов. Тогда и стало понятно, что тулякам нужен зоопарк.

. Фото: материалы пресс-служб

Но почему тогда сегодня Экзотариум празднует 34-летие? Потому, что по документам самостоятельным учрежденим он стал только с 1 августа 1988 года, после подписания решения горисполкома № 14-567 от 21.07.1988 года. И официально днем рождения является именно 1 августа. Но на самом деле началось все почти на год раньше.

Основу первой коллекции экзотариума составили личные животные Сергея Рябова и Владимира Дмитриева, а также виды, переданные по договорам из Московского зоопарка и Зоологического института АН СССР. Экспозиция в то время состояла из двух больших залов, лаборатория была одна, а штат - 10 человек. Цены на билеты тогда составляли – 50 копеек для взрослых и 30 копеек для детей.

. Фото: материалы пресс-служб

Никто не верил… но мини-зоопарк оказался жизнеспособным, работая на принципах хозрасчета и самофинансирования. и теперь это - специализированный зоопарк рептилий и амфибий. В нем содержится более 2000 особей 241 вида.

Зоопарк является членом Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Регулярно участвует в природоохранных международных компаниях Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

. Фото: материалы пресс-служб

С момента своего возникновения экзотариум специализировался на разведении рептилий и амфибий. На сегодняшний день в исследовательских лабораториях квалифицированными герпетологами продолжается работа по изучению более 100 видов змей и ящериц. Сотрудники экзотариума проводят исследования не только в условиях лабораторий, но и в природе. Многочисленные экспедиции проходят как по изучению флоры и фауны Тульского края, так и в рамках международного сотрудничества (например, Вьетнам, Турция и др.). За годы работы собран обширный материал, результаты обработки которого оформляются в публикациях (заметках, статьях, сообщениях) в известных российских и зарубежных журналах.