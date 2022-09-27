За неделю в Тульскую область прибыли больше 80 вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины Фото: материалы пресс-служб

26 сентября на заседании регионального оперативного штаба в правительстве Тульской области озвучили ситуацию в регионе с вынужденными переселенцами из Донбасса и Украины.

Как рассказала заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова, за прошлую неделю в регион прибыли более 80 беженцев, а всего в 22 пунктах временного размещения (ПВР) региона сейчас находятся около 2 тысяч вынужденных переселенцев. На этой неделе прибытия новых организованных групп не планируется.

Людям оказывают всю необходимую социальную, юридическую и психологическую поддержку, принимаются заявления на единовременную материальную помощь и социальные выплаты.

Для них организовали 19 выездных экскурсий на предприятия региона чтобы помочь с трудоустройством, состоялось более 90 открытых отборов. На работу вышли около 50% переселенцев трудоспособного возраста. В школы и детские сады региона зачислили 444 школьника и 125 дошкольников, в колледжи – 62 студента.

Сейчас ведется работа по обеспечению прибывших граждан теплой одеждой и обувью.