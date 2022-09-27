Ход отопительного сезона в Тульской области взял под свой контроль губернатор Алексей Дюмин Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 26 сентября, на оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили прохождение отопительного сезона в регионе. Губернатор взял на контроль ситуацию с отоплением.

Напомним, в большинстве районов в учреждениях социальной сферы отопление включили 15 сентября, в жилых домах – 19 сентября. В Туле тепло на все объекты подали в течение трех суток.

Сейчас отапливаются практически все многоквартирные дома и социальные объекты региона.

Отопительный сезон проходит в штатном режиме, аварийных ситуаций не зафиксировано, проводится регулировка внутренних систем теплоснабжения.