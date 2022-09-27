Здание управления образования в Туле больше недели простояло без кровли

Здание городского управления образования в Туле по адресу Дзержинского/Советской, 15-17/73 должно получить новую крышу к 30 сентября - таков срок выполнения работ в соответствии с дополнительным соглашением к контракту.

Как стало известно, больше недели здание простояло без кровли - ремонт, который обошелся в 7,7 млн рублей должны были завершить 16 сентября, но сроки затянулись.

По данным администрации Тулы, заказчиком ремонта выступает «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников города Тулы», а исполнителем - ООО «ХимРесурс».

Ранее это здание было признано объектом культурного наследия — управление образования базируется в бывшей усадьбе середины XIX века, принадлежавшей известному купцу Ивану Ливенцеву.