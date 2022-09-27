На горячую линию по мобилизации позвонили больше 2000 туляков Фото: Архив "КП"

Как рассказал в ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона, горячая линия по вопросам частичной мобилизации была подключена к единому региональному номеру 122.

по этому номеру можно получить информацию через голосового помощника и оператора. К работе подключились специалисты телефона доверия Губернатора. На линию поступило чуть более 2 тысяч звонков, доступность составила 97%.

Региональная служба 122 работает в едином информационном поле со всеми федеральными службами и ежедневно актуализирует информацию.