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Общество27 сентября 2022 7:45

В школах Тульской области усилят меры безопасности и пропускной режим

Кроме того, по поручению губернатора правоохранительные органы проведут выборочные проверки в образовательных учреждениях
Источник:kp.ru
В школах Тульской области усилят меры безопасности и пропускной режим

В школах Тульской области усилят меры безопасности и пропускной режим

Фото: Архив "КП"

26 сентября на оперативном совещании в правительстве Тульской области на фоне трагедии в Ижевске был поднят вопрос безопасности в учреждениях образования региона.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя регионального правительства Ольге Гремяковой организовать дополнительную разъяснительную работу с коллективами школ, детских садов и техникумов: требуется усилить пропускной режим.

Кроме того правоохранительные органы проведут выборочные проверки в образовательных учреждениях.