В школах Тульской области усилят меры безопасности и пропускной режим Фото: Архив "КП"

26 сентября на оперативном совещании в правительстве Тульской области на фоне трагедии в Ижевске был поднят вопрос безопасности в учреждениях образования региона.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя регионального правительства Ольге Гремяковой организовать дополнительную разъяснительную работу с коллективами школ, детских садов и техникумов: требуется усилить пропускной режим.

Кроме того правоохранительные органы проведут выборочные проверки в образовательных учреждениях.