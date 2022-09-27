В Туле на пересечении улиц Николая Руднева и Циолковского две иномарки столкнулись и снесли светофор Фото: соцсети

Утром 27 сентября, около 7:30 в Туле на пересечении улиц Николая Руднева и Циолковского произошло ДТП.

По предварительной информации, автомобили Ford и Renault столкнулись на перекрестке, так как не сумели определиться, у кого приоритет в движении. В результате Ford снес опору, на которой были установлены дорожный знак и светофор для пешеходов.

Предварительно, никто из людей серьезно не пострадал в столкновении, но участники ДТП вызвали остановку трамваев в сторону Красного Перекопа.