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Происшествия27 сентября 2022 6:46

В Тульской области при пожаре в многоквартирном доме пострадал 71-летний мужчина

Еще восемь человек эвакуировали из горящего здания пожарные
Источник:kp.ru
В Тульской области при пожаре в многоквартирном доме пострадал 71-летний мужчина

В Тульской области при пожаре в многоквартирном доме пострадал 71-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

27 сентября 2022 года в 06:24 в службу спасения сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Мира в деревне Чернятино Ефремовского района Тульской области.

На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые за 6 минут справились с открытым огнем.

Из горящего дома эвакуировали 8 человек, один спасенный, 71-летний мужчина, получил ожоги конечностей.

В результате происшествия сгорел матрас, комната закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.