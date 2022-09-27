В Тульской области при пожаре в многоквартирном доме пострадал 71-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

27 сентября 2022 года в 06:24 в службу спасения сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Мира в деревне Чернятино Ефремовского района Тульской области.

На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые за 6 минут справились с открытым огнем.

Из горящего дома эвакуировали 8 человек, один спасенный, 71-летний мужчина, получил ожоги конечностей.

В результате происшествия сгорел матрас, комната закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.