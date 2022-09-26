В Туле десятки домов останутся без электричества 27 сентября Фото: Архив "КП"

27 сентября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети.

Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор, ошиновку кабеля и другие работы.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 - ул. Смидович, 7; пр-т Ленина, 96; ул. 9 Мая, 3; Мясново: 1-й пр-зд, 11-27 (нечётн.), 6-18 (чётн.), 18-а, 25-а; 2-й пр-зд, 12-а, 12-б, 14-30 (чётн.), 5-23 (нечётн.); 3-й пр-зд, 1-а-е, 2-а-в, 16-а, 18-а, 32-а, 32-б, 1-9 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 20; ул. Кабакова, 23, 29, 30, 32; Мясново: ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.), 12, 19-а; ул. Моторная, 2; ул. Кабакова, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 6, 6-а, 9, 10; ул. Планерная, 11, 14;

с 09:00 до 16:00 - 2-й пр-зд Гастелло, 19;

с 09:00 до 17:00 - ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 100, 100-а, 100-б, 102, 102-а, 102-б, 104; ул. Белкина, 1-б, 1-в; ул. Мира, 15-а, 15-б; ул. Комсомольская, 165, 171, 175, 226-а, 230; ул.Железнодорожная, 26, 26-а, 27, 27-а, 28, 28-а, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40; пер. Кирпичный, 21, 23, 25, 27, 32, 34; ул. Герцена, 144, 201; Демидовская пл., 8; ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.); ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.); ул. Щепкина 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а , 2-18 (чётн.); ул. Газовая 30, 32, 34; ул. Ермоловой 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Верещагина 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г; ул. Коксовая 31, 33, 35, 38, 40, 44, 46, 48; пр-зд Верещагина 1-7; Епифанское ш. 27-57 (нечётн.), 55; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Газовая 40, 42; п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд; ул. Будённого, 101-117 (нечётн.), 118-134 (чётн.), 99-а, 101-а, 132-а; ул. Некрасова, 24-44 (чётн.); ул. Ершова, 43-51 (нечётн.), 43-51 (нечётн.);

с 12:00 до 16:00 - ул. Оборонная, 102, 91 к.1, 87, 91, 102-а, 91 к.2, 91 к.3; ул. Кауля, 13 к.1, 13 к.2, 11 к.1, 11 к.2.