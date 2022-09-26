Тульскую область снова ждет сильный дождь: в регионе объявили метеопредупреждение Фото: Архив "КП"

Днем 27 сентября на территории Тульской области ожидается сильный дождь, об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В регионе объявлено метеопредупреждение.

Главное управление МЧС России по Тульской области просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности в связи со сложными погодными условиями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий всегда можно обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".