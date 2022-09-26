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Общество26 сентября 2022 14:44

Тульскую область снова ждет сильный дождь: в регионе объявили метеопредупреждение

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует жителям региона соблюдать правила личной безопасности
Источник:kp.ru
Тульскую область снова ждет сильный дождь: в регионе объявили метеопредупреждение

Тульскую область снова ждет сильный дождь: в регионе объявили метеопредупреждение

Фото: Архив "КП"

Днем 27 сентября на территории Тульской области ожидается сильный дождь, об этом сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В регионе объявлено метеопредупреждение.

Главное управление МЧС России по Тульской области просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности в связи со сложными погодными условиями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий всегда можно обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".