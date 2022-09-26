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Общество26 сентября 2022 14:02

В Туле до 1 октября перенесут остановку на улице Дмитрия Ульянова

Остановочный павильон «Запарковая» на нечетной стороне улицы переставят в район перекрестка со 2-м Парковым переулком
Источник:kp.ru
В Туле до 1 октября перенесут остановку на улице Дмитрия Ульянова

В Туле до 1 октября перенесут остановку на улице Дмитрия Ульянова

Фото: Архив "КП"

В Туле планируется перенести остановку «Запарковая» на нечетной стороне улицы Дмитрия Ульянова в район перекрестка со 2-м Парковым переулком. Сделать это намерены до 1 октября, сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Авторы идеи рассчитывают, что это уменьшит число нарушений ПДД во время посадки и высадки пассажиров и увеличит пропускную способность остановки.

Администрация просит туляков учитывать эту информацию при планировании поездок и ожидании общественного транспорта.