За три дня с 23 по 25 сентября в Тульской области выявили 40 нетрезвых водителей Фото: Архив "КП"

За минувшую пятницу и выходные дни, с 23 по 25 сентября, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 40 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Среди них протоколы получили:

- за нетрезвое вождение - 22 водителя;

- за нетрезвое вождение при отсутствии водительских прав - 2 водителя;

- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение - 15 водителей;

- за повторное нарушение запрета садиться за руль в состоянии опьянения на одного водителя собрали материалы проверки по признакам уголовного преступления.

Кроме того, в отношении трёх водителей составили протоколы об административном правонарушении за управление автомобилем лицом, заведомо лишенным водительских прав.