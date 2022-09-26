За три дня с 23 по 25 сентября в Тульской области выявили 40 нетрезвых водителей
Фото: Архив "КП"
За минувшую пятницу и выходные дни, с 23 по 25 сентября, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 40 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Среди них протоколы получили:
- за нетрезвое вождение - 22 водителя;
- за нетрезвое вождение при отсутствии водительских прав - 2 водителя;
- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение - 15 водителей;
- за повторное нарушение запрета садиться за руль в состоянии опьянения на одного водителя собрали материалы проверки по признакам уголовного преступления.
Кроме того, в отношении трёх водителей составили протоколы об административном правонарушении за управление автомобилем лицом, заведомо лишенным водительских прав.