В Комсомольском парке Тулы природоохранная прокуратура нашла ряд нарушений Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура с привлечением специалиста регионального управления «Природа» и представителя управления «Тульские парки» выехала для проверки в Комсомольский парк культуры и отдыха, территория которого отнесена к памятникам природы регионального значения с особо охраняемой природной территорией.

Установлено, что на территории парка расположен объект капитального строительства, законность размещения которого под сомнением - ее еще проверят прокуроры после изучения всей необходимой документации. Кроме этого, нормативные документы не регулируют вопрос выгула на территории парка домашних животных.

По результатам проверки при наличии оснований природоохранной прокуратурой будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.