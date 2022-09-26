В Тульской области в столкновении Lada и УАЗа "Патриот" погиб мужчина Фото: материалы пресс-служб

24 сентября в 15:05 на 13-м километре автодороги «Донской-Богородицк» в Узловском районе Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 35-летний мужчина на автомобиле Lada-211440 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ "Патриот" под управлением 54-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель УАЗа и его 36-летний пассажир, которые были отпущены после оказания медицинской помощи. Водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия.