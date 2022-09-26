Бдительный туляк помог задержать "курьера", помогавшего телефонным мошенникам Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники полиции Тульской области задержали 21-летнего молодого человека, который попытался обмануть туляка на 1 миллион рублей.

Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что якобы его брат стал виновником ДТП. Теперь для урегулирования возникших последствий без неприятных последствий для виновника необходимо заплатить 1 миллион рублей. Мужчина, получивший такой звонок, предположил, что это могут быть мошенники, а потому сообщил о звонке в полицию и договорился о встрече с курьером, которому должен был передать деньги. Когда по указанному адресу пришёл молодой человек, его задержали оперативники.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество», задержанный молодой человек был заключен под стражу.