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Происшествия26 сентября 2022 10:31

Бдительный туляк помог задержать "курьера", помогавшего телефонным мошенникам

21-летний молодой человек приехал забрать деньги за "урегулирование последствий ДТП" и был задержан оперативниками
Источник:kp.ru
Бдительный туляк помог задержать "курьера", помогавшего телефонным мошенникам

Бдительный туляк помог задержать "курьера", помогавшего телефонным мошенникам

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники полиции Тульской области задержали 21-летнего молодого человека, который попытался обмануть туляка на 1 миллион рублей.

Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что якобы его брат стал виновником ДТП. Теперь для урегулирования возникших последствий без неприятных последствий для виновника необходимо заплатить 1 миллион рублей. Мужчина, получивший такой звонок, предположил, что это могут быть мошенники, а потому сообщил о звонке в полицию и договорился о встрече с курьером, которому должен был передать деньги. Когда по указанному адресу пришёл молодой человек, его задержали оперативники.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество», задержанный молодой человек был заключен под стражу.