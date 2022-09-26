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Спорт26 сентября 2022 10:02

Юные гимнастки из Тулы стали лучшими на Всероссийских соревнованиях

По программе 2 разряда команда «Искорки» заняла первое место
Источник:kp.ru
Юные гимнастки из Тулы стали лучшими на Всероссийских соревнованиях

Юные гимнастки из Тулы стали лучшими на Всероссийских соревнованиях

Фото: материалы пресс-служб

В Иванове прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Сударушка» на призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких, в которых приняли участие более 900 спортсменок из 35 регионов страны.

Представлявшие Тульскую область воспитанницы спортивной школы «Триумф» заняли высокие места в групповых упражнениях:

- по программе 2 разряда команда «Искорки» взяла 1 место,

- по программе КМС команда «Прима» заняла 4 место.

Кроме того, в индивидуальных выступлениях по программе 1 разряда Артемьева Александра стала первой, ее отобрали на Всероссийские соревнования «Юный гимнастки», которые пройдут в Ульяновске с 8 по 14 октября.

Тренируются спортсменки под руководством Светланы Иванковой и Лидии Зайцевой.