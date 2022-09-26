Юные гимнастки из Тулы стали лучшими на Всероссийских соревнованиях
Фото: материалы пресс-служб
В Иванове прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Сударушка» на призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких, в которых приняли участие более 900 спортсменок из 35 регионов страны.
Представлявшие Тульскую область воспитанницы спортивной школы «Триумф» заняли высокие места в групповых упражнениях:
- по программе 2 разряда команда «Искорки» взяла 1 место,
- по программе КМС команда «Прима» заняла 4 место.
Кроме того, в индивидуальных выступлениях по программе 1 разряда Артемьева Александра стала первой, ее отобрали на Всероссийские соревнования «Юный гимнастки», которые пройдут в Ульяновске с 8 по 14 октября.
Тренируются спортсменки под руководством Светланы Иванковой и Лидии Зайцевой.