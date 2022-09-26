В Туле за наркоторговлю осудили военнослужащего офицера и его подругу Фото: Архив "КП"

Как установил суд, обвиняемые, военнослужащий офицер и его подруга, имели финансовые трудности, и когда неустановленное лицо через Telegram предложило им «работу» по сбыту наркотиков, они согласились. Получив инструкции, они 20 апреля забрали оптовую партию наркотиков во Всеволжском районе Ленинградской области. Два свертка злоумышленники перевезли домой и расфасовали для сбыта. После им передали информацию, где именно нужно оставить «закладки»: преимущественно это были Кимовск Тульской области и подмосковный Серпухов. Так что 24 апреля подсудимые арендовали машину и прибыли на территорию Тульской области. Они успели спрятать "закладку" в Кимовске, но в районе Узловой их машину остановил экипаж ГИБДД, который и нашел крупную партию наркотиков в машине. В результате суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также он был лишен офицерского звания, а его сообщница приговорена к 6 годам колонии.