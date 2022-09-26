В Туле на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Рабочего Полка встали троллейбусы Фото: Архив "КП"

В Туле утром 26 сентября встали троллейбусы в районе пересечения улиц Дмитрия Ульянова и Рабочего Полка - по имеющейся информации, это произошло из-за перебоев в подаче электричества.

На месте ведутся ремонтные работы, планируется, что подача тока возобновится в ближайшее время. Однако пока пассажирам пришлось покинуть транспорт, чтобы пересесть на автобусы и маршрутки. Кто-то решил продолжить свой путь пешком.