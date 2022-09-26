На 26 сентября в Тульской области за сутки выявили 364 новых случая коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 26 сентября, 11:30, за последние сутки в Тульской области выявили 364 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 181 864 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 11 человек.

290 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 170 886 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 304 человека.