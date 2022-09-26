Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 сентября 2022 8:47

На 26 сентября в Тульской области за сутки выявили 364 новых случая коронавируса

В регионе продолжается резкий спад заболеваемости
Источник:kp.ru
На 26 сентября в Тульской области за сутки выявили 364 новых случая коронавируса

На 26 сентября в Тульской области за сутки выявили 364 новых случая коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 26 сентября, 11:30, за последние сутки в Тульской области выявили 364 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 181 864 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 11 человек.

290 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 170 886 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 304 человека.