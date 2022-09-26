В Туле временно ограничат движение транспорта по улице Фрунзе Фото: Архив "КП"

С 21:00 26 сентября до 06:30 27 сентября в Туле на улице Фрунзе, на участке от улицы Первомайской, 30 до улицы Фрунзе, 29 ограничат движение всех транспортных средств. Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети.

Движение автобуса по маршруту №26 (пос. Скуратово(пос. Западный) - мкрн. Петровский) на время проведения работ будет осуществляться по измененной схеме:

- Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советсвкая - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова (ул. Полюсная) - 18-й проезд - ул. Маршала Жукова - Одоевское шоссе - мкрн. Петровский