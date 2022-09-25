В Белёве Тульской области при пожаре погиб неизвестный мужчина Фото: материалы пресс-служб

24 сентября в 20:50 стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Советской в Белеве Тульской области. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания, которым потребовалось чуть меньше получаса, чтобы справиться с открытым пламенем.

Из горящего дома эвакуировали 11 человек, один человек погиб - мужчина, личность и возраст которого сейчас устанавливаются. В результате происшествия сгорел диван, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.