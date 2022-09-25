Безработный житель Тульской области украл из чужого гаража магнитофон, точильный станок и 8 блинов для штанги Фото: Архив "КП"

В полицию Узловского района с заявлением о краже обратился 30-летний местный житель, который сообщил, что на двери его гаража по улице Заводской кто-то повредил навесной замок и унес музыкальный центр, магнитофон, точильный станок и восемь блинов для штанги. Общий ущерб составил 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого похитителя: им оказался безработный ранее судимый 34-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства. При проведении обыска похищенное имущество у него нашли и изъяли.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.