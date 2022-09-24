61-летнего туляка признали виновным в убийстве сына своей сожительницы Фото: Архив "КП"

61-летний житель Пролетарского района Тулы был признан виновным в убийстве сына своей сожительницы.

Как установило следствие и суд, 30 июля 2022 года в квартире одного из домов по улице Декабристов в Туле пьяный злоумышленник поссорился с 43-летним сыном своей сожительницы и дважды ударил его ножом в шею и грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.