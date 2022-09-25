Жительница Тульской области судится с больницей, где три врача приняли оскольчатый перелом за растяжение Фото: Архив "КП"

Жительница Ясногорского района Тульской области подала иск на Ясногорскую районную больницу, требуя взыскать возмещение убытков, неустойки и компенсации морального вреда в размере 200 000 рублей.

Как сообщила истица, 4 декабря 2021 года по дороге на работу она поскользнулась, упала и получила травму голеностопного сустава правой ноги, а в течение рабочего дня нога опухла и боль усилилась. Женщина вызвала скорую медицинскую помощь и была доставлена в отделении хирургии Ясногорской районной больницы, где ей сделали рентгеновский снимок, на основании которого поставили диагноз «растяжение связок правого голеностопного сустава». Врач-хирург назначил лечение и повторную явку на 6 декабря.

На повторном приеме врач-хирург, не посмотрев снимки, провел внешний осмотр, продлил больничный до 20 декабря, сказав, что перелома нет. В течение декабря истица неоднократно обращалась в больницу с жалобами на правую ногу, но врач-хирург констатировал, что это растяжение, прописывал лечение и продлевал больничный лист. 28 декабря 2021 года пациентка, не выдержав боли пришла в хирургическое отделение Ясногорской районной больницы, где потребовала сделать ей повторное рентгеновское исследование. Консилиум из трёх врачей подтвердил, что у неё всего лишь растяжение.

30 декабря 2021 года женину после 7-го посещения больницы, ее выписали на работу, но приступить к работе она не смогла из-за боли и не спадающей опухоли. Женщина, больше не доверяя врачам Ясногорской больницы, обратилась в платный медицинский центр, где ей сделали повторный рентгеновский снимок и поставили диагноз «закрытый оскольчатый перелом лодыжки правой голени со смещением», после чего назначили лечение и открыли больничный лист.

Суд от 1 апреля 2022 года назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу, производство по делу приостановили до получения ее результатов. Новое слушание было назначено на 27 сентября.