Тульские семьи могут воспользоваться материнским капиталом при покупке жилья без визита в Пенсионный фонд (фото Яндекс.Карты)

В Тульской области для удобства жителей региональное Отделение ПФР заключило соглашения об информационном обмене с 12 кредитными организациями, чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться мерой поддержки.

Так, теперь в ряде банков и кредитных организаций одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья семья может подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на уплату основного долга по кредиту либо на первоначальный взнос при получении кредита. То есть, вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – достаточно обратиться только в банк. При этом заявления и прочие документы передадут в ПФР по электронным каналам, что ускорит процесс.

Отмечается, что улучшение жилищных условий остается самым популярным в Тульской области направлением использования материнского капитала: только в 2022 году на данную цель средства направили 3,5 тысяч тульских семей, и каждая пятая семья уже воспользовалась удобным способом подачи заявления через банк.