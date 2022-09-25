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Общество25 сентября 2022 7:00

Губернатор Тульской области поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

Алексей Дюмин пожелал им крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия
Источник:kp.ru
Губернатор Тульской области поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

Фото: Архив "КП"

25 сентября Тула вместе со всей Россией празднует День машиностроителя. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с этим профессиональным праздником. в поздравлении, в частности, говорится:

"Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Для Тульской области машиностроение всегда было и остается одной из важнейших отраслей промышленности. Сегодня наши предприятия выпускают продукцию, востребованную в самых разных сферах – от оборонного сектора до сельского хозяйства.

В этом – большая заслуга тысяч квалифицированных специалистов, которые ежедневно обеспечивают работу машиностроительного комплекса региона.

Своим трудом вы помогаете снабжать другие предприятия надежным оборудованием, внедрять современные технологии в производство, укреплять экономику Тульской области.

Спасибо вам за ответственный, добросовестный труд.

Желаю вас крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия!"