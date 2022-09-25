Житель Тульской области заплатит 30 тысяч рублей за свою кусачую собаку Фото: Архив "КП"

В Донском городской суд признал владельца собаки виновным в ее действиях.

Как установил суд, утром 30 мая 2022 года два собачника выгуливали своих питомцев на улице Руднева в Донском. У истца собака была спущена с поводка и потому смогла подойти к собаке ответчика. Животные начали проявлять агрессию друг ко другу, но когда ответчик, ослабив поводок, потерял контроль за своим питомцем, собака напала на человека - ответчика, стоявшего на расстоянии 5-6 метров от них. Собака укусила мужчину за голень, причинив открытую рану, в результате с 31 мая по 28 августа истец находился на амбулаторном лечении, а также прошел курс вакцинации от бешенства.

Истец заявил, что из-за произошедшего испытал эмоциональное потрясение и физические страдания, и попросил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

Решением суда от 21 сентября 2022 года иск был удовлетворен частично: с ответчика взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.