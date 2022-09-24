В Новомосковске Тульской области безработный рецидивист обокрал кафе на 52 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

В Новомосковске в полицию с заявлением обратился директор кафе по улице Мира. Мужчина сообщил, что ночью некто, разбив стекла входной двери, украл из кафе продукты питания, алкоголь, прохладительные напитки и 30 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 52 тысяч рублей.

Сотрудники экспертно-криминалистического отделения полиции при обследовании места происшествия нашли криминалистические следы, сравнив которые с базой данных, эксперты установили, что следы принадлежат ранее судимому и нигде не работающему 32-летнему местному жителю. Оперативники задержали и доставили подозреваемого в дежурную часть для разбирательства. При обыске часть похищенного у него обнаружили и изъяли.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.