В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ливней 24 сентября Фото: Архив "КП"

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории нашей области конца суток 24 сентября ожидается сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности в связи со сложными погодными условиями и рекомендует в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".