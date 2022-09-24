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Общество24 сентября 2022 8:01

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ливней 24 сентября

По данным метеорологов, дожди сегодня продлятся до конца суток
Источник:kp.ru
В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ливней 24 сентября

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ливней 24 сентября

Фото: Архив "КП"

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории нашей области конца суток 24 сентября ожидается сильный дождь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности в связи со сложными погодными условиями и рекомендует в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".