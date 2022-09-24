В Туле 25 сентября ограничат движение трамваев по улице Плеханова Фото: Архив "КП"

25 сентября с 09:00 до 13:00 в Туле на улице Плеханова на участке от улицы Калинина до улицы Кирова ограничат движение трамваев, об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Ограничение связано с проведением работ по опиловке деревьев. Движение трамвайных маршрутов №№ 7, 9, 10, 13 на время проведения работ будет осуществляться по измененной схеме:

№7 (ст-н «Металлург» - Щегловская засека): Депо - ул. Металлургов

№9 (Московский вокзал – ст-н «Металлург»): ул. Коминтерна - ул. Советская - Чулковский мост- ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека

№10 (ст-н «Металлург» - Кондитерская фабрика): Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

№13 (пос. Менделеевский – ст-н «Металлург»): пр-т Ленина- ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - Перекопский переулок- ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека