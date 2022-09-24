В Кимовске Тульской области едва не пострадал водитель задымившегося автокрана Фото: соцсети

Вечером 22 сентября в Кимовске Тульской области на улице Октябрьской произошло задымление колодок строительного автокрана-манипулятора. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

На выложенном видео хорошо видно, как водитель попытался самостоятельно разобраться с проблемой и забрался под кузов автомобиля, но вскоре раздался оглушительный хлопок, а мужчину отбросило в сторону, возможно, контузив.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Тульской области, обошлось без пострадавших. На месте работали два пожарных расчета.