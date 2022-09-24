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Происшествия24 сентября 2022 7:08

В Кимовске Тульской области едва не пострадал водитель задымившегося автокрана

Пока он пытался потушить источник дыма под кузовом, там раздался оглушительный хлопок, отбросивший мужчину
Источник:kp.ru
В Кимовске Тульской области едва не пострадал водитель задымившегося автокрана

В Кимовске Тульской области едва не пострадал водитель задымившегося автокрана

Фото: соцсети

Вечером 22 сентября в Кимовске Тульской области на улице Октябрьской произошло задымление колодок строительного автокрана-манипулятора. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

На выложенном видео хорошо видно, как водитель попытался самостоятельно разобраться с проблемой и забрался под кузов автомобиля, но вскоре раздался оглушительный хлопок, а мужчину отбросило в сторону, возможно, контузив.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Тульской области, обошлось без пострадавших. На месте работали два пожарных расчета.