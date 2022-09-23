В Туле на реконструкцию Орловского путепровода затратят 19 млн рублей Фото: Архив "КП"

Администрация Тулы разместила на сайте госзакупок докменты о поиске подрядчика для выполнения проектных и изыскательных работ по реконструкции Орловского путепровода (по проспекту Ленина через улицу Рязанскую). Общий срок выполнения работы — 270 дней с момента заключения контракта, считая инженерные изыскания, проект планировки и межевания территории и проект реконструкции и межевой план участка строительства дороги.

Орловский путепровод относится к магистральной улице общегородского значения регулируемого движения. Размер подходов к мосту — 50 метров до и после объекта, расчетная скорость составляет 60 км в час, однако может быть уточнена при проектировании, как и количество полос движения. Длина путепровода — 34,24 метра. Разработчикам проекта нужно будет определить габариты проезжей части и размер тротуаров и велодорожек, а также проработать систему освещения.

Начальная цена контракта - 19 089 041,14 рубля. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 7 октября.