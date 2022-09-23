Референдумы Донбасса, Запорожья и Херсонщины: в Тульской области начали работу избирательные комиссии Фото: Архив "КП"

В Тульской области для жителей, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начала работать избирательная комиссия, чтобы обеспечить им возможность проголосовать в рамках референдумов. Напомним, с 23 по 26 сентября работа избирательной комиссии проходит в выездном формате, когда члены избиркомов посещают муниципалитеты Тульской области, где проживают граждане ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. А 27 сентября проголосовать можно будет на избирательных участках в Туле: - в Городском концертном зале (улица Советская, 2) для граждан ДНР и Запорожской области, - во Дворце детского и юношеского творчества (улица Революции, 2) для граждан ЛНР и Херсонской области. Для жителей каждого региона открыт отдельный участок, и важно голосовать именно на своем, чтобы голос был учтен. Также есть возможность проголосовать на дому для тех, кто по состоянию здоровья, инвалидности, в связи уходом за недееспособными лицами и иным уважительным причинам не может прийти на участок. Для этого нужно позвонить и оставить заявку. Бесплатный многоканальный телефон 8 (800) 200–00–20, региональная «горячая линия» +7 (4872) 55-48-67 будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 до 27 сентября.