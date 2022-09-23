Тульская область выплатит мобилизованным дополнительно 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

22 сентября Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ о предоставлении жителям Тульской области, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, а также военнослужащим-контрактникам, участвующим в специальной военной операции, единовременную денежную выплату в 100 000 рублей.

Также детям военнослужащих при поступлении в вуз предоставят единовременную выплату в размере 30 000 рублей.

Напомним, что военнослужащие-контрактники, как и приравненные к ним мобилизованные, получают денежное содержание от 180 000 рублей в месяц. Кроме того, им гарантированы повышенная пенсия, компенсация за наем и содержание жилья, дополнительный отпуск, ряд налоговых льгот. Государство установило единовременные выплаты: за ранение – 3 млн рублей, в случае гибели семьи получат 5 млн рублей.

На региональном уровне при тяжком ранении дополнительно выплачивается 1 млн рублей, при среднем – 500 000 рублей, при легком – 200 000 рублей. В случае гибели семьям выплачивается 2 млн рублей.