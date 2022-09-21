24 сентября туляков приглашают на День открытых дверей в городской больнице №13 в рамках Всемирного Дня сердца Фото: Архив "КП"

24 сентября в поликлинике ГУЗ «Городская больница № 13 города Тулы» (улица Революции, 4) с 09:00 до 14:00 пройдет День открытых дверей под девизом «Здоровое сердце для жизни человека». Эта профилактическая акция проводится для раннего выявления сердечно-сосудистой патологии.

Пациенты смогут получить консультацию кардиолога, офтальмолога и невролога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови, сделать электрокардиограмму. По показаниям и направлению врачей-кардиологов будет проводится Эхо КГ сердца и УЗДГ БЦА.

В учебном зале поликлиники пройдет лекция "Основы здорового питания". В связи с эпидемиологической обстановкой организована предварительная запись по телефонам: 40-47-05. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.