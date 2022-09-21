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Общество21 сентября 2022 10:31

В Тульской области продолжается фестиваль «Школьное ГТО»

Планируется, что до 23 сентября нормативы ГТО выполнят порядка 6000 школьников
Источник:kp.ru
В Тульской области продолжается фестиваль «Школьное ГТО»

В Тульской области продолжается фестиваль «Школьное ГТО»

Фото: материалы пресс-служб

С 5 по 23 сентября в Тульской области во всех центрах образования региона проходит фестиваль «Школьное ГТО», который проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Планируется, что за дни фестиваля нормативы ГТО выполнят около 6000 школьников. Они проверяют свои силы в беге, прыжках в длину с места, подтягивании, плавании и других нормативах.

Выпускникам значок ГТО даст дополнительные баллы к ЕГЭ.