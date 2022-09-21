В Тульской области продолжается фестиваль «Школьное ГТО» Фото: материалы пресс-служб

С 5 по 23 сентября в Тульской области во всех центрах образования региона проходит фестиваль «Школьное ГТО», который проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Планируется, что за дни фестиваля нормативы ГТО выполнят около 6000 школьников. Они проверяют свои силы в беге, прыжках в длину с места, подтягивании, плавании и других нормативах.

Выпускникам значок ГТО даст дополнительные баллы к ЕГЭ.