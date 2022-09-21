В Туле 21 сентября без холодной воды остались пять улиц Фото: Архив "КП"

21 сентября с 07:30 до окончания работ в Туле ограничили подачу холодной воды по трем улицам из-за аварийно-восстановительных работ по улице Бр. Жабровых, 7. Без воды из-за аварии остались:

- ул. Бр. Жабровых, 7, 9а,

- ул. Фрунзе, 9,

- ул. Революции 22, 24, 24а.

Кроме того, сегодня проводятся ремонтно-восстановительные работы по улице Большие Гончары, 53, из-за чего без воды с 10:00 до окончания работ ограничена подача холодной воды по адресам:

- ул. Штыковая (от Пузакова),

- ул. Б. Гончары.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Также напомним, что вчера предупреждали об отключении холодного водоснабжения в поселке Обидимо из-за плановых работ на водонапорной станции.