Туляков приглашают на открытый отбор вакансий «Работа есть!» Фото: Архив "КП"

22 сентября в 10:00 Центр занятости населения Тулы проведет открытый отбор вакансий «Работа есть!» по адресу улица Демонстрации, 34.

Туляков в поиске достойного места приглашают принять участие в отборе. Трудоустройство гарантировано!

В открытом отборе примут участие крупнейшие предприятия Тулы: Туламашзавод, НПО «Базальт», Машзавод «Штамп», Тульский Оружейный Завод, НПО «Стрела», АО «Щегловский Вал».

Соискателям предложат широкий спектр вакансий от рабочего на производстве до IT-специалиста:

- фрезеровщик, токарь 4-6 разряда, водитель автомобиля, машинист крана (крановщик) 5 разряда, старший слесарь механосборочных работ,

- инженер-конструктор, грузчик, повар 3 разряда, бухгалтер, уборщик производственных и служебных помещений,

- контролер станочных и слесарных работ 4-5 разряда, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разряда,

- экономист по планированию, инженер-программист, шлифовщик, лаборант, начальник цеха, администратор вычислительной сети,

- контролер сварочных работ, термист, заточник, столяр, инженер.