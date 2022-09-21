В Тульскую область прибыли 289 вынужденных переселенцев из Белгородской области Фото: материалы пресс-служб

Из Белгородскую область в Тульскую прибыли 289 вынужденных переселенцев, об этом сообщила глава минтруда и соцзащиты Тульской области на оперативном совещаниив правительстве региона. Также на этой неделе планируется прибытие еще 90 человек.

Из общего числа прибывших 545 детей были распределены по образовательным учреждениям. Ситуационный Центр губернатора Тульской области оказывает помощь всем нуждающимся.

Всего в области работает 21 пункт временного размещения, в них сейчас находятся 1901 вынужденный переселенец. Приняты 6799 заявлений на выплату единовременной материальной помощи, подготавливаются документы для оформления новых социальных выплат. Более 50% трудоспособных переселенцев устроены на работу, это один из лучших результатов в стране.

Губернатор поручил проработать объемы потребности в помощи в приобретении одежды и вещей для прибывших людей.