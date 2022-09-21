2321 многоквартирный дом в Туле получил тепло на утро 21 сентября Фото: Архив "КП"

В Туле продолжается пуск тепла в многоквартирные дома и социальные учреждения. Работа идет в штатном режиме, сообщает администрация города.

Так, на 10.00 21 сентября в городе были запущены 175 котельных, которые подают тепло в 2321 многоквартирный дом, 98 школ, 166 детских и 34 медицинских учреждения.

Напомним, в соответствии с постановлением администрации Тулы с 15 сентября пуск тепла начали в социально значимые объекты. С 19 сентября тепло подается в многоквартирные дома.