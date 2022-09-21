Зарубил во сне и вывез труп в лес: в Тульской области осудили убийцу брата сожительницы Фото: Архив "КП"

47-летний житель Московской области был признан признан виновным в убийстве, совершенном на территории Тульской области.

В суде установлено, что в ночь с 23 на 24 апреля 2022 года подсудимый находился в компании своей сожительницы и ее брата в их общей квартире. Брат женщины постоянно требовал, чтобы ее сожитель покинул жилплощадь, а потому подсудимый решил его убить.

Дождавшись, когда брат и сестра уснут, злоумышленник несколько раз ударил мужчину топором по голове и шее. От полученных повреждений 34-летний потерпевший скончался на месте. После злоумышленник погрузил труп в вещевую сумку и вывез на такси за пределы города в лесополосу, а сестра погибшего помогла убрать следы преступления.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Материалы в отношении сожительницы осужденного выделены в отдельное производство по статье "укрывательство преступлений".