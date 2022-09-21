Солистка группы «Мельница» поделилась впечатлениями о тульских Кондуках

Солистка группы «Мельница» Хелависа (Наталья О'Шей) рассказала о своих впечатлениях от съёмок клипа в тульских Кондуках. Напомним, на территории Романцевских гор снимали клип на песню «Сердце ястреба».

К сожалению, певицу впечатлила не только красота пейзажей, но и горы мусора, человеческие и собачьи экскременты, а также отдыхающие, которые время от времени лезли в кадр.

«Надо было искать локации, где этого мусора не видно, ходить аккуратно, чтобы не вступить в дерьмо, и пользоваться добротой местной полиции, чтобы на короткие промежутки времени огораживать локации о доступа зевак», — рассказала Хелависа.

Не облегчали съемки и прочие мелкие неурядицы - то машина не могла проехать в нужное место и приходилось тащить аппаратуру на себе, то портилась погода. Кроме того, как раз в период съёмок приехала областная инспекция и артисты не могли продолжить работу, пока не уехали проверяющие.