В Туле начался ремонт ограды Всехсвятского кладбища со стороны улицы Льва Толстого Фото: материалы пресс-служб

В Туле начался ремонт ограды Всехсвятского кладбища, которому в 2022 году исполнилось 250 лет со дня основания.

Еще с прошлого года началось приведение в порядок территории некрополя,а в сентябре начали работу по ремонту пришедшей в аварийное состояние ограды кладбища со стороны улицы Льва Толстого. Она является объектом культурного наследия регионального значения 1900-1910 годов. Контракт на ремонт ограды заключен с лицензированной компанией, имеющей опыт проведения реставрационных работ в области сохранения объектов культурного наследия.

Работы пройдут в два этапа. Первый – проведение первоочередных противоаварийных мероприятий. И затем планируется дальнейший ремонт. В настоящий момент проводится монтаж временных строительных сооружений, установка ограждений.

Работы планируется завершить до конца ноября 2022 года.